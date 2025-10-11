北方謙三さんが作家人生の集大成と位置づける、一大歴史巨編『森羅記』の刊行がいよいよスタートする。【関連書籍】『森羅記一狼煙の塵』生きることは書くこと、書くことは生きること――。デビューから55年、ひたすらに書き続けてきた北方さん。そして、NEWSのメンバーとして活動しながら、精力的に小説の執筆に取り組んでいる加藤シゲアキさん。進化し続ける二人の作家が、創作について熱く語り