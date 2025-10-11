変わらない自民党への怒りが限界に達した。公明党の斉藤鉄夫代表が10日、26年間連携してきた自民の高市早苗総裁に「決別」を告げた。高市氏は公明が求めた「政治とカネ」問題で継続協議を求めたが、斉藤氏は突き放した。野党時代も離れず、信頼を重ねた“相棒”を失った自民。「一丁目一番地」とした自公連立が成り立たず、初手でつまずいた高市新体制を暗中模索の日々が待ち受ける。「クリーンな政治を党是とするわが党として