＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS3日目◇11日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の第3ラウンドが進行している。松山英樹は前半を3バーディ・ボギーなしで回り、首位と7打差のトータル5アンダー・18位タイで折り返している。【LIVE】大ギャラリーに見守られる松山英樹トータル12アンダー・単独首位にマックス・グレイザーマン（米国）。3打差2位タイにはザンダー・シャウフェレ、ブライア