＜スタンレーレディスホンダ2日目◇11日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞国内女子ツアーは、現在第2ラウンドが進行中。雨が降るなか、選手たちのプレーが続いている。【写真】さすがホンダ！ 優勝副賞はかっこいい真っ赤なスポーツカー初日を3アンダー・28位タイで終えた渋野日向子は先ほど前半の競技を終えた。スタート直後の2番でボギーを叩くと、そこからパー行進。トータル2アンダーで、現在カットラ