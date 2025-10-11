「Aぇ! group」の正門良規（28）が11日、MBS／TBS系「サタプラ」（土曜前7・30）に生出演。メンバーの草間リチャード敬太（29）を巡る騒動について言及した。草間は今月4日、東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕された。同日中に所属する「STARTOENTERTAINMENT」は草間の活動休止を発表。同6日に釈放された際には目に涙を浮かべて「このたびはお騒がせして申し訳ございませんでした」と謝罪