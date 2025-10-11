高血圧や腎臓病でも、塩分を気にせず好きなものが食べられる未来へ。その革新的な技術に迫ります。※2025年9月26日放送 【写真を見る】高血圧や腎臓病でも「ラーメンが食べたい！」“味は理想のまま” 世界注目の “塩分オフセット技術” とは？ 「世界中の塩分課題を解決する」 世界各国のベンチャー企業が、ビジネスアイデアを競う「スタートアップワールドカップ」。今年5月、熊本の企業『トイメ