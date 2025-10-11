アメリカ政府の予算失効を受けて連邦政府機関の閉鎖が続く中、ホワイトハウスの高官は政府職員の解雇を開始したと明らかにしました。ホワイトハウス行政管理予算局のボート局長は10日、SNSで、連邦政府職員の解雇を開始したと発表しました。アメリカメディアは「影響は数千人に及ぶ」との当局者の話を伝えたほか、政府機関の再開に必要な「つなぎ予算案」に同意しない野党・民主党への圧力強化の一環と指摘しています。10月1日に政