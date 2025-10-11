今季レギュラーシーズンで62試合に登板するなど、欠かせない投手の一人として名前を挙げられている巨人の田中瑛斗投手。日本ハムに7年間在籍しましたが、ポストシーズンに出場するのは実は今季が初めてとなります。「どんな感じなんかな」と首をひねった田中投手ですが、「（田中）将大さんの200勝かかった試合より緊張することはないと思います」と笑いました。「短期決戦といっても僕たちが投げている場面には、打たれていい試合