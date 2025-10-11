描きかけの絵をアトリエで終日ぼんやり、見ていることがある。この先き、どうすればいいのか、どうすればどうなるんだろう。この絵の完成形は誰が知っているのだろうか。神か？そんな大袈裟な存在ではなくとも、誰かが知っているはずだ。その誰かとは誰だ。この僕か、多分そうだろなあ。一寸先きは闇というが、本当にこの絵がどうなるのかさっぱりわからない。この絵は描きかけのまま、もう1週間以上放置されたままだ。食べ