スワンSの攻略POINT 【年齢】高齢馬も侮れないが３、５歳馬優勢 24年は３歳馬ワンツーで、９歳馬が３着。 フィエロ、ダイアトニックら６歳以上のリピーターの好走もあり、活躍世代は幅広いが、好走数で［4・4・3・40］の５歳馬、連対率で［3・1・1・12］の３歳馬を重視。 また４歳馬は３着以内５頭中４頭が①～④人気で人気薄は狙えない。 スワンS過去10年のデータ