お笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久（41）が10日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。妻でタレントの近藤千尋（35）のエピソードを語った。近藤は芸人と仕事する機会が多いが「でも入口がギャルモデルなので、芸人さんを分かってなくて」と太田。以前、ピン芸人・永野の番組に夫婦で出演したときのこと。近藤は「この間ありがとうございます」と伝えると、永野は「え？」とピンと来