とある牛乳パックに書かれた「赤ちゃんにはなるべくあなたの母乳を」というメッセージに対して、賛否両論が出ている。そんななか、粉ミルクを避け、母乳育児に過度にこだわる「母乳信仰」が話題だ。【映像】こんなに進んだ！最新の粉ミルク3歳と4カ月の息子を育てるリリーさんも、長男の出産後に母乳育児がうまく行かず、つらい時期を過ごしたという。世界的に見ても母乳信仰は根強い。『ABEMA Prime』では、母と専門医が母乳