Photo: 田中宏和 こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。スマホって意外に重いんですよね。気づけば首が痛い、肩がこる、指が疲れる……。毎日何時間もスマホを握り続けることによって、もはや現代病とも言える悩みを抱えている人は少なくないはずです。「SYANTO Ring V3 Lite」は、握って支えるタイプのスマホリングと違って、吊るすように使うから、持つときに力を使わないのが特長。身体の