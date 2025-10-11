高速道路が乗り放題になるNEXCO中日本の「速旅」に、ただ往復するだけよりも安い上に、1万円の宿泊商品券がセットになった驚きのプランがあるのをご存じですか？使い方次第では、2泊3日のドライブ旅行で高速料金を1万円以上も節約できる可能性も。一例として、静岡・山梨・長野の広大なエリアを自由に巡りながら、賢く旅費を抑える方法を詳しく解説します。申し込みの注意点も要チェックです。（ライター・プランナー植村祐介）