アルツハイマー型認知症の前兆となる初期症状とは？メディカルドック監修医が解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「アルツハイマー型認知症の初期症状」はご存知ですか？原因についても医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：上田 雅道（あたまと内科のうえだクリニック） 福島県立医科大