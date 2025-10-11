札幌市は、2025年9月下旬から複数のクマが相次いで目撃されていた札幌市西区西野地区に設置した箱わなにクマ1頭がかかり、10月11日午前6時30分ごろ、駆除したと発表しました。駆除されたクマはオスで、体長143センチメートル、足の幅は13センチだということです。西区西野では10月9日にもメスのクマ1頭が駆除されていて、2頭目の駆除となります。札幌市によりますと、駆除されたクマの性別や体の大きさ、足の大きさなどから