新潟県長岡市で、70代男性が自宅の玄関先でクマに襲われケガをしました。命に別状はありません。 警察などによりますと11日午前2時すぎ、長岡市栃尾地域で70代男性が天気を確認しようと自宅の玄関を開けたところ、柿の木に登っていた体長およそ1ｍのクマに襲われました。男性は顔や胸を引っかかれましたが、自ら消防に通報し、命に別状はありません。現場は住宅地で、近くには小学校があり、警察などが周辺をパトロールし