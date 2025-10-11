大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）に参加する横綱大の里、関脇若隆景をはじめとする力士や親方ら約６０人が１１日午前、羽田空港から出発した。出発前に取材に応じた大の里は「（海外公演は）初めてなので何もわからないが、いい経験にしていきたい。しっかりと頑張っていきたい」と意欲を語った。一行は本隊を２便に分け、１１日と１２日に日本を出発。英国では３４年ぶりとなる大相撲の公演で、ロンドン中心部の劇場「ロ