【モデルプレス＝2025/10/11】歌手の氷川きよしが10日、自身のInstagramを更新。すっぴんからのメイク動画を公開した。【写真】氷川きよし「お肌ツヤツヤ」と話題のすっぴん姿◆氷川きよし、すっぴんからのメイク動画公開氷川は「顔作り25分を3分にまとめ」とコメントし、すっぴんからのメイク動画を早送りで公開。ヘアを整えてもらいながら、自分の手でファンデーションを塗りアイメイクを塗り、と、丁寧かつ真剣にメイクを施し、