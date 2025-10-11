10月11日、『キングオブコント2025』（TBS系）が放送され、日本一のコント師が決まる。今大会は9年ぶりの決勝進出となるしずる、4年ぶりのうるとらブギーズといった“決勝返り咲き組”のほか、初出場の5組、昨年のファイナリスト3組がチャンピオンを目指して争う。2012年の同大会チャンピオンであるバイきんぐの小峠英二（49）は優勝をきっかけに、害虫駆除のアルバイトをやめてスターダムにのし上がった。2018年チャンピオンのハ