７日、江蘇省・南京駅で出口に向かう人たち。（南京＝新華社配信／蘇陽）【新華社上海10月11日】中国の国有鉄道会社、中国国家鉄路集団傘下の中国鉄路上海局集団は9日、長江デルタ地域（上海・江蘇・浙江・安徽1市3省）の国慶節・中秋節連休期間（1〜8日）の鉄道旅客数が延べ3020万人に迫り、前年の連休期間（2024年10月1〜7日）より約470万人増加し、1日当たり377万人を超えたと発表した。うち1日は420万5千人で最多を更新した