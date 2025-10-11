【森友遺族・夫の死を巡る闘争記】【雅子さんと伊藤長官とのやり取りを読む】森友文書4回目開示 加藤財務相「政府が代わっても開示は続く」と明言「ご遺族の心情への配慮を欠いて大変申し訳なく思っているという報告が、私まで直接ございました」加藤勝信財務大臣が10日の会見で述べた。お詫びの報告をしたのは伊藤豊金融庁長官だ。ことの発端は8日の森友関連文書の開示だった。この日、事件で夫を亡くした赤木雅子さんは開示