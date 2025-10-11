球団史上初のワールドシリーズ連覇を狙うドジャースが日本時間10日、フィリーズとの地区シリーズ（DVS）第4戦で延長の末、サヨナラ勝ち。第2関門を突破し、昨季に続いてリーグ優勝決定シリーズ（LCS=7回戦制）進出を決めた。【もっと読む】ドジャース大谷翔平が直面する米国人の「差別的敵愾心」…米野球専門誌はMVPに選ばずポストシーズンから救援で起用されている佐々木朗希（23）が同点の八回から3番手で登板し、初めてのイ