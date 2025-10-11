６日、北京市の観光スポット「煙袋斜街」を遊覧する観光客。（北京＝新華社記者／李欣）【新華社北京10月11日】中国北京市文化・観光局は9日、国慶節・中秋節連休期間（1〜8日）中に同市が受け入れた観光客が前年同期比3.6％増の延べ2509万4千人、観光消費額が4.7％増の316億5千万元（1元＝約21円）だったと明らかにした。観光スポットの観光客受入数上位10カ所は天安門地区、王府井、オリンピック公園、西単、亮馬河国際風情