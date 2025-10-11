今オフ、日本人野手を巡ってMLBポストシーズンの場外戦が展開されそうだ。今季終了後、ポスティングシステムでメジャー移籍が決定的なヤクルト・村上宗隆（25）の争奪戦が繰り広げられるとみられているからだ。【もっと読む】阪神・佐藤輝明の侍J選外は“緊急辞退”だった！「今オフメジャー説」に球界ザワつく2022年に三冠王を獲得した村上には多くのメジャー球団が関心を寄せている。米ニューヨーク・ポスト紙のJ・ヘイマン