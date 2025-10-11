今回はランチタイムに訪れた「星乃珈琲店」を紹介する（写真：筆者撮影）【写真を見る】公式サイトやSNSには明記されていないという、星乃珈琲店の「隠れたキッズメニュー」子どものハートをつかむことは、その親（大人）の財布をもつかむことだ。それゆえ“キッズメニュー”を展開している店は多い。そこで本連載では、外食チェーン各社のキッズメニューやキッズ向け施策を現地取材し、最高の「子連れ外食チェーン」を探していく