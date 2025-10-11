しーちゃんさん【Q】釣り歴はどれくらい？始めたきっかけは？【写真】5年前に釣った3260グラムのクロソイは今でも船記録鹿児島県のブリの養殖が盛んな地域で生まれ、実家もブリの養殖をしていました。幼い頃から親の仕事についていっていたから、物心がついた時には自然と釣りをしていました。真剣にやりはじめたのは、釣具店の息子と結婚してからです。いろいろと新しいジャンルの釣りに挑戦するきっかけになりました。フカセ釣