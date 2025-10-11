岩槻銘菓「時乃鐘最中」、左から、白餡、小豆餡、柚子餡 人形の街として知られる岩槻(埼玉県さいたま市)、江戸時代に「岩槻に過ぎたるものが二つある 児玉南柯と時の鐘」と詠まれた歌があります。 岩槻で有名なものは児玉南柯(江戸時代の教育者・儒学者)と時の鐘である――と詠ったものです。大正時代の末期、その岩槻の“時の鐘”を型取った和菓子、岩槻最初の銘菓「時乃鐘最中」が誕生しました。 岩槻城下の