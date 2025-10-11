お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一のスイーツ専門バラエティー番組が、読売テレビで11月に放送されることが決まり、小杉がスイーツを満喫する先行カットが到着した。【画像】パクリ疑惑？小杉と同じ口癖の『ワンピース』キャラ場面カットタイトルは『その男、糖分過多につき』で、小杉が「おじさんも堂々と“スイーツ愛”を叫ぼう！」と立ち上がる。11月1日から毎週土曜朝（前9：25〜9：55※関西ローカル）に3週連