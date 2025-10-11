台風２３号は１１日午前、鹿児島県・奄美大島に接近した。今後は発達しながら日本の南の海上を進み、１３日には暴風域を伴って東京都・伊豆諸島に最接近する見通し。台風は１１日午前９時現在、奄美大島の南南東約１６０キロをゆっくりと北北東に進んでいる。中心気圧は９９４ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は２３メートル。気象庁によると、伊豆諸島では１３日にかけ、警報級の大雨や暴風、波浪になる見込み。１２日