有楽製菓は今年、“ザクザク感”の「ブラックサンダー」とは異なる“さくっ＆ほろっ食感”の新ブランド「ミルクマニア」を立ち上げ、6月17日に期間限定発売したところ、想定を上回る好反響が寄せられたという。9月30日、取材に応じた河合辰信社長は「本当にミルクを全身で感じられる商品。食感というよりもミルクを身体中で感じられる。1本70円台という高価格にもかかわらず、売上個数は想定をはるかに上回った」と語る。「