キッコーマンソイフーズは好調が続く豆乳市場の勢い加速に向け、調製豆乳・無調整豆乳といった白ものだけでなく豆乳飲料でも多彩な新商品を投入している。秋冬新商品の目玉は、豆乳にもコーヒーにもこだわったソイラテの新シリーズ「キッコーマン クラフトソイ」。9月22日から「クラフトソイ ソイラテ まろやかソイミルク」と「同 ほろにがエスプレッソ」の2品を全国発売し、豆乳メーカーならではのソイラテを訴求している。