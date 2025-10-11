アーバンリポートが、Youtube動画『【どうなる？】空中都市プロジェクトが中止に…！"博多コネクティッド"の行方は！？』を公開。アーバンリポートさんが、福岡市が推進する都市再開発事業「博多コネクティッド」の現状と今後について、JR九州による空中都市プロジェクト中止のニュースを交えながら詳しく解説した。 アーバンリポートさんはまず「福岡市は規制緩和により都市再開発