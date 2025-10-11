2025年10月10日（金）〜25日（土）の期間、東京のGinza Sony Park（銀座ソニーパーク）にて、「マガジンハウス博 “銀座から世界へ”」が開催中。マガジンハウスが80年にわたり培ってきた、雑誌文化の過去・現在・未来を象徴する多彩なコンテンツを体験できる展覧会で、雑誌好きさんにはたまらない要素がたっぷり詰まっています。入場無料だから、気軽に立ち寄れるのも嬉しいポイント（一部有料エリアあり）。ここでしかゲットでき