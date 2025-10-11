大相撲ロンドン公演に向けて出発する横綱大の里＝11日、羽田空港34年ぶりの大相撲のロンドン公演（15〜19日）に向け、日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）や横綱大の里らが11日、羽田空港から出発した。大の里は「しっかりと務めて、いい経験にしたい」と引き締まった表情で話した。海外公演は2005年の米ラスベガス以来で、ロンドンでは1991年以来2度目。前回と同じ会場のロイヤル・アルバート・ホールで行われ、幕内力