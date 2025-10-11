◆第６８回スワンＳ・Ｇ２（１０月１３日、京都・芝１４００メートル）第６８回スワンＳの枠順が１１日、決定した。昨年の朝日杯ＦＳ覇者で、ＮＨＫマイルＣ１４着からの巻き返しを図るアドマイヤズーム（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）は７枠１４番。坂井瑠星騎手との新コンビで臨む。ＮＨＫマイルＣ５着のランスオブカオス（牡３歳、栗東・奥村豊厩舎、父シルバーステート）は最内の１枠１番。安田記念５着のウ