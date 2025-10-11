韓国代表FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）が、同国史上最多出場記録を更新した。10日、韓国紙『コリア・タイムス』が伝えている。韓国代表は10日に行われた国際親善試合でブラジル代表と対戦し、0−5で敗れた。この試合にキャプテンマークを巻いて先発出場したソン・フンミンは0−4となった63分までプレーした。これによって、現代表指揮官のホン・ミョンボ監督とチャ・ボムグン氏と並んでいた記録を塗り替え、