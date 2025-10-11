「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ−巨人」（１１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・三浦大輔監督が１０日に出場選手登録を抹消されたバウアーについて言及。「状態を上げてもらうためです。他の登録もありますから、その兼ね合いも含めてですね」と語った。バウアーはＣＳでは中継ぎ起用される可能性もあったが、８日の日本通運戦で１回５安打２四球５失点。状態が上がらず、巨人とのＣＳファーストＳは欠場