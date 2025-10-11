ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」が１１日、放送され、元日本テレビ解説委員で政治ジャーナリストの青山和弘氏が出演。高市早苗総裁での新執行部が決定した裏側について語った。総裁選で麻生太郎元首相の支援を受けたとされる高市氏。青山氏は「（支援）交渉の段階で麻生さんに（党の役員）人事を相談していた」とみる。その上で「実は麻生さんの意向がけっこう強く働いたのは、政調会長の小林さんなんで