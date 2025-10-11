Ｆ１レッドブルの姉妹チーム・レーシングブルズが２３億ドル（約３４７３億円）で買収オファーを受けていた。Ｆ１記者のジョー・サワード氏（６４）が自身のブログ「グリーンノートブック」を更新し「信頼できる情報筋によると、レッドブルは最近、レーシングブルズ買収を希望する投資家から２３億ドルのオファーを断ったとのことです。オーストリアの飲料会社は月に１件ほどのオファーを受けており、これまでの最高額は８月