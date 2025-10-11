【モデルプレス＝2025/10/11】超特急のカイ（小笠原海）が11日、初のソロ写真集「いま」（SDP）の取材会に出席。私服で登場した。【写真】超特急メン、イベントでは見せないファッションセンス抜群私服姿◆カイ、私服で取材会登場マスコミ取材では、カイ本人がセルフプロデュースした本作にちなみ、本人スタイリングの私服で登場。ミハラヤスヒロのセットアップで「実は1枚なジャケットなんです。これ全部繋がってるんですよ」とア