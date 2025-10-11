【モデルプレス＝2025/10/11】YouTuber・さくらが10月9日、自身のInstagramを更新。髪色とエクステでイメージチェンジしたヘアスタイルを披露した。【写真】インスタフォロワー100万超美女、短期間で劇的イメチェン◆さくら、ヘアチェンジ報告以前の投稿でエクステをオフしたことを明かしていたさくら。この投稿では「ブルーブラック可愛い」というコメントと「＃羽エクステ」というハッシュタグをつけ、エクステでウエスト辺りま