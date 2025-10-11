［ケアラーの風景ささえるあなたへ］本紙くらし家庭面「人生案内」の回答者で、ノンフィクションライターの最相葉月さん（６１）は、３０年近く、若年性認知症の母を介護した。がん治療を続けた父と２人を遠距離介護で支えた時期もある。「介護は他に代えがたい学び。息抜きをしながら向き合ってほしい」と語る。「頼ること」と「逃げ場」の大切さ痛感私が２８歳の時、母が脳出血で倒れ、後遺症で認知症になりました。まだ５