札幌・東警察署は2025年10月10日午前7時すぎ、窃盗の疑いで札幌市豊平区に住む無職の男（26）を逮捕しました。男は10月1日午後5時すぎから2日午後1時ごろまでの間、札幌市厚別区厚別東4条3丁目のスポーツ用品店で、ジャンパーなど12点（販売価格合計56万9800円）を盗んだ疑いがもたれています。10月2日午後8時すぎ、札幌市東区にあるリサイクル店の従業員から「商品タグが取り付けられた新品の衣料品を売りに来たお客