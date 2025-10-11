札幌・手稲警察署は2025年10月10日午後10時すぎ、傷害の疑いで、札幌市手稲区に住む会社員の男（30）を緊急逮捕しました。男は10月10日午後4時30分すぎ、札幌市手稲区前田10条10丁目の自宅で少年（10代）の胸ぐらをつかむなどの暴行を加え、けがさせた疑いがもたれています。少年は首に擦り傷を負う軽傷です。少年の兄から「男から暴力を受けたと連絡があった」「母と弟がけがをしている」などと110番通報がありました。警察により