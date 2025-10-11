秋篠宮家の次女・佳子さまが京都で伝統工芸品の展覧会をご覧になりました。日本工芸会の総裁を務める佳子さまは、１０日、京都市の百貨店で開催中の「日本伝統工芸展京都展」を訪問されました。会場には３２５点の入選作品が展示されていて、佳子さまは、滝の流れを表現した木工芸品について熱心に質問したあと、木材の表面を削る工具、かんなを手に取り「これできれいな線が出るんですね」などと話されました。その後は、