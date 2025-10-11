札幌・中央警察署は2025年10月10日、売春防止法違反の疑いで、札幌市中央区に住む男3人を逮捕しました。逮捕されたのは、性風俗店経営の男（55）と性風俗店従業員の男（41）と性風俗店従業員の男（50）です。男らは共謀のうえ、9月24日、札幌市中央区南5条西4丁目にある個室付浴場等で売春婦が遊客を相手として売春する際、その情を知りながら遊客から料金を徴して売春婦と遊客に店の個室を使用させ、売春を行う場所を提供すること