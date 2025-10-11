兵庫県丹波篠山市で秋の味覚「黒枝豆」の販売が始まりました。大きな樽の中から姿を表した「黒枝豆」。丹波篠山市で３００年以上前から栽培が続けられている黒枝豆は、黒豆の「丹波黒」を熟成途中で収穫した若い豆で、粒が大きくもちもちした食感が特徴です。今年は猛暑や雨不足で収穫がやや遅れたということで、待ちわびた人たちが次々と手に取っていきました。「美味しいです。甘い感じがして」「秋はね、ビールと枝豆