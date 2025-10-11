札幌・厚別警察署は2025年10月10日午後3時前、暴行の疑いで札幌市厚別区に住む会社員の男（52）を逮捕しました。男は10月8日午後9時30分ごろ、札幌市厚別区青葉町1丁目の自宅で、10代前半の娘に対し、拳で顔面を殴る暴行を加えた疑いがもたれています。10月9日午後2時45分、児童相談所から「児童が父親から殴られたようだ」と通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、男と娘は同居の親子で、娘は痛みを訴えていますがけ