◇ア・リーグ地区シリーズ第5戦タイガース―マリナーズ（2025年10月10日シアトル）タイガースのタリク・スクバル投手（28）が10日（日本時間11日）、敵地でのマリナーズとの地区シリーズ第5戦に先発登板。2回に犠飛で先制点を許しながらも2回2死からポストシーズン新記録の7者連続三振をマークした。勝てば次のシリーズ進出が決まる一戦での13奪三振も大リーグ史上初。6回2安打1失点、13奪三振無四球の快投で降板した。